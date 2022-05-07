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2 часа назад

Зафиксирован новый случай заражения человека оспой обезьян

Мира Маркина

В Великобритании зафиксировали случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщает Агентство по здравоохранению страны (UKHSA).

Зафиксирован новый случай заражения человека оспой обезьян
Фото: PixabayPixabay

Заразившийся гражданин ранее посещал Нигерию, где и мог, предположительно, заболеть. Сейчас пациента лечат специалисты по инфекционным заболеваниям.

Оспа обезьян - заразное заболевание среди животных, однако редкое среди людей. Оно сложно распространяется в человеческой среде и, как правило, лечится в течение нескольких недель. Однако у некоторых людей заболевание вызывает серьезные осложнения.

Ранее заболевание подтвердили у гражданина США впервые за почти 20 лет. Он также посещал Нигерию. В ГНЦ "Вектор" заявили, что риск проникновения оспы обезьян в Россию оценивается как низкий.

Ранее гепатит неизвестного происхождения обнаружили в 15 странах.

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