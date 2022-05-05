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3 часа назад

Офтальмолог рассказала, какие телевизоры больше всего вредят зрению

Вечерняя Москва

Сильнее всего глаза нагружаются и устают от просмотра телевизоров с маленькой диагональю экрана. Кроме того, от неправильного положения тела при просмотре телевизионных программ могут возникнуть проблемы с сосудами в глазах. Об этом рассказала врач-офтальмолог Алена Шкатова.

Офтальмолог рассказала, какие телевизоры вредят зрению
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что 80 процентов информации об окружающем мире человек получает с помощью глаз, они постоянно находятся в работе. Сама по себе постоянная зрительная нагрузка — один из факторов ухудшения зрения.

Один из самых распространенных эффектов — близорукость и миопический астигматизм. Как отметила эксперт, телевизор при просмотре должен располагаться на расстоянии не менее трех метров от человека, лучше выбрать устройства с большой диагональю экрана, это снижает нагрузку на глаза.

Также эксперты не рекомендуют смотреть телевизор в положении лежа и в полной темноте, передает РИАМО.

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