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39 минут назад

Врач назвал группу риска по дефициту железа

Русская Планета

Недостатку железа в организме больше подвержены женщины и дети из-за повышенного расхода, считает врач лаборатории «Гемотест» Оксана Гизингер.

Врач назвал группу риска по дефициту железа
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Как отметила специалист, по причине дефицита железа человек может страдать анемией, что наблюдается у трети женщин в мире. Это может привести к неблагоприятному исходу беременности, нарушению физического и когнитивного развития, повышеннему риску заболеваемости детей, снижению трудоспособности взрослых.

Организму не хватает железа из-за недостаточного употребления продуктов с этим элементом (красное мясо, бобовые) или из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также из-за быстрого расхода у женщин в период беременности и грудного вскармливания и у детей и подростков в период роста.

Специалист добавила, что к симптомам нехватки железа относят ломкие ногти и волосы, бледную и сухую кожу, мышечную слабость, сниженную концентрацию внимания, отсутствие аппетита, утомляемость и головокружения, пишет «Российская газета».

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