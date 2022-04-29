Врачи напомнили о четырех основных признаках сердечного приступа

Известные врачи-кардиологи в статье для издания ETNT напомнили о четырех основных признаках сердечного приступа. По их словам, затрудненное дыхание и тошнота могут указывать на опасный недуг, и если вовремя не предпринять меры, все может закончиться летальным исходом.

Ощущение сдавленности в груди, по словам кардиологов, является крайне опасным признаком.

«При описании дискомфорта в груди люди не всегда используют слово "боль", речь идет именно о сдавливающих или стесняющих ощущениях», — уточняет кардиолог, профессор медицины и радиологии Гарвардской медицинской школы Рон Бланкштейн.

Вторым симптомом развивающегося сердечного недуга может оказаться одышка или затрудненное дыхание.

«Зачастую люди игнорируют одышку, ссылаясь на возрастные изменения. Однако затрудненное дыхание при физической активности или быстрой ходьбе — это объяснимо, а вот если у вас возникает одышка в состоянии покоя, то это верный признак опасных заболеваний, среди которых ишемическая болезнь, сердечная недостаточность или аномальные сердечные ритмы», — обращает внимание врач-кардиолог Лесли Вайсберг.

Третьим симптомом сердечного приступа могут оказаться тошнота и расстройство желудка без видимых на то причин. По словам врачей, такая симптоматика может указывать на развитие многих заболеваний, в том числе и сердечного приступа. Чтобы себя обезопасить, эксперты рекомендуют пройти диагностику, а не заниматься самолечением.

Головокружение — еще один важный симптом, который не стоит игнорировать.