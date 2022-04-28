Девятилетний мальчик оказался невосприимчив к боли из-за редкого заболевания

Девятилетний мальчик из Англии невосприимчив к боли из-за редкого генетического заболевания, пишет издание Norfolk Live. Однако родители школьника считают особенность сына не суперспособностью, а проклятьем.

Фото: GoFundMe GoFundMe

Родители Зака Скитмора начали замечать странную реакцию сына на боль, когда тот был еще совсем маленьким. Мальчик без слез переносил прививки, в четыре года он, например, вывихнул бедро, а врачи вставили его обратно без обезболивающего. В шесть лет школьник сломал ногу и ходил так три дня, пока мать с отцом не заметили травму.

«Когда он вывихнул бедро, врачи не поверили, потому что Зак сидел спокойно и не мучался. Доктора вставили сустав обратно, пока сын был в сознании, без анестезии», — вспоминает отец мальчика.

Неспособность Зака чувствовать боль вызвана чрезвычайно редким заболеванием, известным как врожденная нечувствительность к боли (CIP). Это настолько редкий диагноз, вызванный мутацией в генах, что встречается у одного человека на миллион.

Из-за редкого диагноза родители следят за Заком круглые сутки, запрещая ему активные игры на улице. Кроме того, к девяти годам Скитмор получил так много травм, что у него развилось прогрессирующее заболевание, вызванное большим количеством повторяющихся повреждений, из-за чего школьник вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

Сейчас Зак лежит в больнице, пока его родители собирают деньги на операцию на суставах сына, чтобы он снова мог ходить.