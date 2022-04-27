Врач рассказал о предвещающем онкологию состоянии волос

О том, как волосы реагируют на состояние внутренних органов, рассказал токсиколог Михаил Кутушов в беседе с "Лентой.ру".
По словам специалиста, ломкость волос может стать предвестником онкологии:
"После родов, при раке и в старости волосы ломкие, сухие и не укладываются в прическу, — пояснил профессор Кутушов. — К старости волосы начинают расти в носу, ушах, они топорщатся, резко утолщаются. Такие волосы можно назвать "дикими" и по их наличию или появлению определить начало старения организма".
Врач отметил, что стоит обратить внимание на корни волос.
"У корня волосы гибкие и анизотропные, у кончиков — ломкие и жесткие, потому что уже находятся в твердокристаллическом состоянии. Если разрезать волос поперек, то мы увидим его спиральную структуру. И по ней можно ставить диагнозы", —объяснил врач.
Токсиколог рекомендовал для поддержания и улучшения состояния волос исключить из ежедневного рациона сахар и глютен. Также желательно ограничить или исключить употребление кофе.
Волосы, по словам эксперта, нуждаются в достаточном количестве минералов. Особенно важны витамины D3, B7, B12, цинк, медь и ферритин.
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