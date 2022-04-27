Врач рассказал о предвещающем онкологию состоянии волос

"После родов, при раке и в старости волосы ломкие, сухие и не укладываются в прическу, — пояснил профессор Кутушов. — К старости волосы начинают расти в носу, ушах, они топорщатся, резко утолщаются. Такие волосы можно назвать "дикими" и по их наличию или появлению определить начало старения организма".