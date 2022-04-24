Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
37 минут назад

Кинолог предупредил об опасности человеческих лекарств для собак

Lenta.ru

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что у собак могут проявляться те же симптомы заболеваний, что и у людей. Однако человеческие лекарства несут опасность для питомцев, сообщает РИА Новости.

Кинолог об опасности человеческих лекарств для собак
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кинолог заявил, что средства, которые иногда дают люди своим питомцам, могут быть опасны для них и вызвать серьезные осложнения, включая сбои в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и сердечную недостаточность. Глава РКФ предупредил, что лекарства с содержанием наркотических компонентов (кодеин, фенобарбитал) несут вред для здоровья собак.

Кроме того, не следует давать собакам распространенные нестероидные противовоспалительные средства. Диклофенак и аспирин раздражают слизистую оболочку желудка, нарушают работу ЖКТ у собаки и приводят к язве. Кроме того, нельзя давать животным антидепрессанты, предназначенные для человека, поскольку они приводят к рвоте, повышенной температуре тела, повышению артериального давления и судорогам.

«Если собака болеет, вам хочется как можно скорее ей помочь. Но не всегда самостоятельное вмешательство в здоровье питомца заканчивается благополучно. Вы не всегда можете правильно определить причины нездоровья у собаки, а также подобрать нужный препарат. При любом ухудшении состояния животного нужно обращаться за помощью к ветеринарному врачу», — заключил эксперт.

Новости,Владимир Голубев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители