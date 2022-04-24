Кинолог об опасности человеческих лекарств для собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что у собак могут проявляться те же симптомы заболеваний, что и у людей. Однако человеческие лекарства несут опасность для питомцев, сообщает РИА Новости.

Кинолог заявил, что средства, которые иногда дают люди своим питомцам, могут быть опасны для них и вызвать серьезные осложнения, включая сбои в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и сердечную недостаточность. Глава РКФ предупредил, что лекарства с содержанием наркотических компонентов (кодеин, фенобарбитал) несут вред для здоровья собак.

Кроме того, не следует давать собакам распространенные нестероидные противовоспалительные средства. Диклофенак и аспирин раздражают слизистую оболочку желудка, нарушают работу ЖКТ у собаки и приводят к язве. Кроме того, нельзя давать животным антидепрессанты, предназначенные для человека, поскольку они приводят к рвоте, повышенной температуре тела, повышению артериального давления и судорогам.