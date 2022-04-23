Раскрыт реальный срок службы зубных имплантов

Популярные мифы о ношении зубных имплантов развеял в беседе с "Мослентой" челюстно-лицевой хирург, имплантолог, ортопед Илья Коробков.
Эксперт объяснил, что каждые 10-15 лет импланты менять в обязательном порядке не нужно. Этот вопрос решается с каждым пациентом индивидуально.
"Искусственный корень надежно зафиксирован в кости. Если не было ошибок при установке и протезировании коронкой, то его ресурса хватит, чтобы служить десятилетиями", – объяснил свою позицию стоматолог.
Илья Коробков также поделился, что один из первых пациентов, которому установили зубные импланты, пользовался ими до конца своих дней (в течение более чем 40 лет).
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