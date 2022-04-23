Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
32 минуты назад

Раскрыт реальный срок службы зубных имплантов

Мира Маркина

Популярные мифы о ношении зубных имплантов развеял в беседе с "Мослентой" челюстно-лицевой хирург, имплантолог, ортопед Илья Коробков.

Раскрыт реальный срок службы зубных имплантов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт объяснил, что каждые 10-15 лет импланты менять в обязательном порядке не нужно. Этот вопрос решается с каждым пациентом индивидуально.

"Искусственный корень надежно зафиксирован в кости. Если не было ошибок при установке и протезировании коронкой, то его ресурса хватит, чтобы служить десятилетиями", – объяснил свою позицию стоматолог.

Илья Коробков также поделился, что один из первых пациентов, которому установили зубные импланты, пользовался ими до конца своих дней (в течение более чем 40 лет).

Ранее "Рамблер" писал о трех причинах плохого запаха изо рта.

Новости,Илья Коробков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители