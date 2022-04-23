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1 час назад

Врач назвала самую опасную головную боль

Мослентаиещё 1

Врач-невролог Джамиля Юсупова назвала симптомы самой опасной головной боли в разговоре с «Газетой.Ru». По ее словам, это «громоподобная» боль, которую нельзя игнорировать.

Врач назвала самую опасную головную боль
Фото: МослентаМослента

Если дискомфорт возникает внезапно и сопровождается изменением сознания, следует экстренно обратиться за медицинской помощью. Такое состояние требует наблюдения и может быть следствием серьезного заболевания.

«К сигналам опасности относятся изменения типа боли у тех, кто долго страдает от нее, впервые появившаяся головная боль в возрасте старше 50 лет, непроходящая в течение нескольких недель боль в голове», — добавила Юсупова.

Особенно внимательно относиться к своему состоянию следует пациентам с онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией или иммунодефицитом.

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