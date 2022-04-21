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1 час назад

Диетолог назвала продукты, "бьющие" по почкам

Диана Товсепова

На здоровье почек может негативно сказаться употребление кофеина, соленых и сладких продуктов, зелени и жирного мяса. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина изданию Москва 24.

Диетолог назвала продукты, "бьющие" по почкам
Фото: PxherePxhere

"По почкам бьет соль. Она задерживает жидкость. Естественно, это дает определенную нагрузку на почки и может спровоцировать ускоренное образование камней в них", — объясняет врач.

Кроме этого, на почки вредное воздействие оказывает и сахар. Специалист объяснил, что избыточное употребление сахара разрушает сосуды и хрупкую ткань почек.

"Жирное мясо, особенно баранина, может негативно повлиять на почки. Дело в том, что мясо сложно переваривается, образует много азотистых соединений, токсинов и камни в почках. Диеты, при которых делается перекос в сторону белка, тоже могут вызвать камни в почках", — отмечает Елена Соломатина.

К камням в почках могут привести продукты, содержащие оксалаты, щавелевую кислоту. Употреблять их в большом количестве специалисты не рекомендуют. В этот список, по словам диетолога, входят шпинат, ревень, петрушка и сельдерей.

"Вредны продукты, которые обезвоживают. Тот же кофеин. Бесконечное потребление кофе или кофеиносодержащих напитков тоже может повлиять на здоровье почек, поскольку будет буквально провоцировать обезвоживание. Потому что даже недостаточное потребление воды может вызвать проблемы с почками", — считает эксперт.

Ранее мы писали о том, какие продукты разрушают иммунитет.

Новости,Елена Соломатина,
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