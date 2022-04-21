Диетолог назвала продукты, "бьющие" по почкам

"Жирное мясо, особенно баранина, может негативно повлиять на почки. Дело в том, что мясо сложно переваривается, образует много азотистых соединений, токсинов и камни в почках. Диеты, при которых делается перекос в сторону белка, тоже могут вызвать камни в почках", — отмечает Елена Соломатина.