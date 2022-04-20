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1 час назад

Врач назвал симптомы ОРВИ, требующие вызова врача

Мария Каткова

Терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал симптомы ОРВИ, которые требуют консультации врача. Об этом сообщает "Радио 1".

Врач назвал симптомы ОРВИ, требующие вызова врача
Фото: PixabayPixabay

Как отметил эксперт, симптоматика ОРВИ может говорить о наличии других заболеваний. Например, кооронавирусе, чуме или тяжелой стрептококковой инфекции. Он посоветовал не относиться к заболеванию легкомысленно и отметил необходимость вызова врача.

«Резкая боль в горле, кашель, температура и слабость, на которую жалуются заболевшие, — это стандартный набор симптомов примерно 20—30 ОРВИ», — заявил врач, добавив, что правильный диагноз, поставленный в первые сутки заболевания, — залог здоровья.

Если человек часто простужается, то это может указывать на воспалительные процессы в организме или на повреждение органов или систем.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о "слоновой болезни" после COVID-19.

Новости,Владислав Жемчугов,
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