Врач назвал симптомы ОРВИ, требующие вызова врача

Терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал симптомы ОРВИ, которые требуют консультации врача. Об этом сообщает "Радио 1".

Фото: Pixabay Pixabay

Как отметил эксперт, симптоматика ОРВИ может говорить о наличии других заболеваний. Например, кооронавирусе, чуме или тяжелой стрептококковой инфекции. Он посоветовал не относиться к заболеванию легкомысленно и отметил необходимость вызова врача.

«Резкая боль в горле, кашель, температура и слабость, на которую жалуются заболевшие, — это стандартный набор симптомов примерно 20—30 ОРВИ», — заявил врач, добавив, что правильный диагноз, поставленный в первые сутки заболевания, — залог здоровья.