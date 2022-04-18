Врач объяснила, почему после 30 лет резко снижается слух

За последние десятилетие возросло количество молодых людей, у которых после 30 лет снижается слух. Исследователи такую тенденцию связывают с использованием наушников, сообщает 5-tv.ru.
Как рассказала слухопротезист Елена Грачева, медиками уже доказано отрицательное влияние наушников на органы слуха. По ее словам, ранее проблемы со слухом были свойственны пожилым людям старше 60 лет.
Специалист уточнила, что проблемы появляются, когда человек слушает музыку на громкости выше 100 децибел. При этом нормой для слуха считается 30 децибел. Наушники в уши выдают до 120 децибел, что соответствует громкости работы реактивного двигателя самолета, измеренной на расстоянии 50 метров.
Наиболее безопасными, как отметила Грачева, считаются большие мониторные наушники. В них звук проникает в ухо не напрямую, а за счет отражения от слухового прохода. Более опасные наушники, которые закрывают слуховой проход.
Врач посоветовала не использовать наушники в метро и других местах с подобным уровнем шума. Также не следует увеличивать громкость выше уровня в 70-80%. Музыку нежелательно слушать в наушниках дольше четырех часов подряд.
Ранее сообщалось, что чистка ушей ватными палочками может стать причиной попадания в организм человека инфекций. Кроме того, есть опасность перфорации барабанной перепонки. По словам врачей, в большинстве случаев острые свежие травмы могут зарастать самостоятельно, однако если перфорация остается, то медики делают операцию – тиманопластику.