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1 час назад

Московские врачи будут вести проактивное наблюдение за пациентами с хроническими болезнями

Мира Маркина

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице стартует проект по проактивному динамическому наблюдению за пациентами с хроническими заболеваниями.

Московские врачи будут вести проактивное наблюдение за пациентами с хроническими болезнями
Фото: ТАССТАСС

«Одной из ключевых функций любой поликлиники является диспансерное наблюдение людей с хроническими заболеваниями. Необходимо правильно организовать их сопровождение и наблюдение. Это особенно важно для тех, кто страдает серьезнейшими заболеваниями, которые вносят наибольший вклад в структуру смертности», - подчеркнула Анастасия Ракова.

Она отметила, что в число пациентов, за которыми будет организовано постоянное наблюдение врачей, вошли перенесшие инфаркт или инсульт москвичи. Кроме того, в список попали горожане с сахарным диабетом II типа, артериальной гипертонией, хронической обструктивной болезнью легких и другими заболеваниями.

«Такую систему мы разворачиваем впервые. Мы полтора года готовились и детально отрабатывали стандарт диспансерного наблюдения — какие исследования, с какой периодичностью, какое количество приемов, какая должна быть индивидуальная программа. Мы отработали все механизмы и приступаем к запуску проекта», - уточнила Ракова.

Она рассказала, что для помощи врачам Москва организует команду помощников со средним специальным образованием, а также разработала особую программу в единой медицинской информационно-аналитической системе, которая даст возможность медикам наблюдать больных в динамике. Если житель с хроническим заболеванием обращается за срочной помощью, госпитализируется, получает консультацию врача в другом учреждении, то лечащий врач это видит, выходит с ним на связь и при необходимости корректирует лечение. Пилот начнется в двух поликлиниках. Затем планируется расширить программу на весь город.

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