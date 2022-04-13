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1 час назад

Малышева назвала опасность аспирина

Телеведущя и врач Елена Малышева рассказала об опасности популярного препарата. Об этом она заявила в эфире программы "Жить здорово!".

Малышева назвала опасность аспирина
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

"От аспирина могут быть кровотечения желудочные, это все-таки препарат с рисками", — отметила Малышева.

Для несовершеннолетних препарат и вовсе запрещен, его прием может стать причиной появления острой печеночной недостаточности, известной как синдром Рея. Об этом заявил коллега Малышевой, Герман Гандельман.

Однако у аспирина есть существенные плюсы, подчеркнул Гндельман:

"Если случается сердечный приступ, то самый надежное — это разжевать таблетку аспирина"

Заменить аспирин Малышева посоветовала парацетамолом. По ее словам, это — единственный приперт, который разрешен беременным и кормящим матерям.

Ранее сообщалось, что известный диетолог дал оценку советам Малышевой.

Новости,Елена Малышева,
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