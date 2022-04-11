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3 часа назад

Онколог рассказал о «маскирующихся под другие недуги» симптомах рака

Lenta.ruиещё 2

Онкология на ранней стадии имеет свойство «маскироваться» под другие недуги. О настораживающих симптомах рака в своем Telegram-канале рассказал онколог и хирург Иван Карасев.

Онколог рассказал о «маскирующихся под другие недуги» симптомах рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, не стоит игнорировать реакции организма на прием жирной пищи и мяса. Специалист отметил, что даже мелочи могут сигнализировать об опасных образованиях. «В зависимости от вида и расположения новообразования могут проявляться по-разному: от нарушений работы ЖКТ до изменения кожного покрова», — говорится в сообщении.

Врач объяснил, что при поражении поджелудочной железы у людей появляется боль, которая усиливается в положении лежа ночью или после приема жирной пищи и алкоголя. При развитии онкологии, добавил хирург, может появиться внезапное отвращение к мясной пище.

Также не стоит игнорировать беспричинную тошноту, желтый или зеленоватый цвет кожи, необъяснимый зуд и снижение веса.

Новости,Иван Карасев,
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