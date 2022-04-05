Кардиолог назвал симптомы мерцательной аритмии

«И ещё один очень важный момент. Если вы почувствовали это сердцебиение, и оно не проходит в течение минуты, необходимо вызвать скорую помощь. Очень важно зафиксировать пароксизм мерцательной аритмии, потому что только зафиксированный на ЭКГ пароксизм врач может выставить уже как диагноз. И уже имея этот диагноз, начинается вся та терапия для профилактики инсультов, для профилактики возникновения пароксизмов. Для безопасности нашего больного».