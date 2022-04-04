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4 часа назад

Раскрыта опасность препаратов для разжижения крови

Мира Маркина

Сергей Иванов, заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» о рисках вследствие употребления антикоагулянтов.

Раскрыта опасность препаратов для разжижения крови
Фото: flickr.comflickr.com

Прием кроворазжижающих препаратов может привести к длительному кровотечению даже при незначительных хирургических вмешательствах.

«Если больной получает антикоагулянт, кровотечения у него становятся достаточно выраженными, даже могут быть фатальными. Пациенту необходимо помнить, что даже при посещении стоматолога или какой-то предстоящей плановой операции всегда необходимо информировать хирурга, стоматолога, что вы принимаете антикоагулянты. Даже банальное удаление зуба может привести к тому, что кровотечение будет длиться в течение 10-12 часов», – объяснил свою позицию эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, какие правила приема антибиотиков обязательно нужно соблюдать.

Новости,Сергей Иванов,
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