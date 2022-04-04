Раскрыта опасность препаратов для разжижения крови

«Если больной получает антикоагулянт, кровотечения у него становятся достаточно выраженными, даже могут быть фатальными. Пациенту необходимо помнить, что даже при посещении стоматолога или какой-то предстоящей плановой операции всегда необходимо информировать хирурга, стоматолога, что вы принимаете антикоагулянты. Даже банальное удаление зуба может привести к тому, что кровотечение будет длиться в течение 10-12 часов», – объяснил свою позицию эксперт.