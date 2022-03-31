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1 час назад

Зуд века может быть симптомом редкой формы рака – ученые

Москва24

Зудящее веко может быть симптомом редкой формы рака – опухоли глаз. Об этом со ссылкой на исследование британских ученых сообщает газета Express.

Зуд века может быть симптомом редкой формы рака
Фото: depositphotos/photography33depositphotos/photography33

Исследователи зафиксировали случай, когда у 47-летней женщины сильно чесалось веко. Спустя время она обратилась в больницу, где у нее после биопсии выявили рак органа зрения. По словам специалистов, меланома глаза является довольно редким заболеванием.

Об этом недуге также могут свидетельствовать другие симптомы – волнистые линии перед глазами, нечеткость зрения, вспышки света, темное увеличивающееся пятно в глазу. Кроме этого, у пациента может быть припухлость на веке. В то же время медики подчеркивают, что эти симптому не всегда свидетельствуют об онкологическом заболевании, поэтому нужно вовремя проходить обследования.

Ранее врач-онколог, старший научный сотрудник отделения онкодерматологии в институте имени Блохина Игорь Самойленко назвал обследования, которые помогут выявить рак на ранних стадиях. По его словам, женщины в первую очередь должны проходить обследования на рак молочной железы и шейки матки.

Людям от 50 лет и старше хотя бы раз в 10 лет нужно делать колоноскопию. Самойленко добавил, что рак легкого диагностируется с помощью КТ, а рак кожи выявляет дерматолог, которого рекомендуется посещать раз в год.

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