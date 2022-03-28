Врачи озвучили причины возникновения аллергии

Причины развития аллергии начинаются от наследственности до нарушения бактериальной пленки у человека. О факторах рассказали врачи-аллергологи.

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Прежде всего развитие аллергии может быть связано с местом проживания (например, загрязненный район), вредными привычками (курением или нарушением питания), стрессом, частым использованием антибиотиков, считает заведующая кафедрой микробиологии НИИ «БелГУ» Ксения Бочарова.

Эксперт Академии врачей UniProf Татьяна Шарковская связала наличие аллергии с наследственностью. Если оба родителя аллергики, то ребенок с большей вероятностью будет иметь аллергические патологии.