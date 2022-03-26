Врач назвал опасное последствие привыкания к каплям в нос

Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал про опасное последствие, к которому может привести привыкание к каплям в нос. Его слова передает URA.RU.
По словам Лескова, при постоянном использовании капель в какой-то момеент человек перестает дышать без них. Привыкание возникает к сосудосуживающим препаратам, созданных на основе адреналина или каких-то его соединений.
«Если потом вы попытаетесь перестать использовать капли, окажется, что у вас постоянно присутствует отек слизистой оболочки носа», — объяснил он.
В этом случае существует два варианта лечения зависимости от капель в нос: длительное применение гормональных препаратов или хирургическое вмешательство.
«Согласитесь, что и то, и другое не вызывает никакого оптимизма», — резюмировал Лесков.
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