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2 часа назад

Врач рассказал о связи «мушек» в глазах с неизлечимым заболеванием

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«Мушки» в глазах могут быть следствием такого неизлечимого заболевания, как сахарный диабет. О возможной связи «мушек» с этим диагнозом «Вечерней Москве» рассказал врач-офтальмолог Владимир Боров.

Врач связал «мушки» в глазах с серьезным заболеванием
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он подчеркнул, что сами по себе «мушки» или «пылинки» не являются поводами для беспокойства — если их немного, то списать их появление можно на банальный разрыв стекловидного тела глаза, изнашивающегося с годами. Однако большое число «мушек» перед глазами уже является поводом внимательно прислушаться к организму: они могут оказаться симптомом неизлечимых заболеваний.

«В отдельных случаях подобные явления возникают вследствие мигреневых приступов, сахарного диабета, глазных травм, различных кристалловидных отложений в стекловидном теле»,

— рассказал врач.

Офтальмолог отметил, что полностью избавиться от «мушек» не получится. Можно лишь скорректировать работу глаза — для этого следует обратиться к специалисту, заключил Боров.

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