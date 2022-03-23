Врач связал «мушки» в глазах с серьезным заболеванием

«Мушки» в глазах могут быть следствием такого неизлечимого заболевания, как сахарный диабет. О возможной связи «мушек» с этим диагнозом «Вечерней Москве» рассказал врач-офтальмолог Владимир Боров.

Он подчеркнул, что сами по себе «мушки» или «пылинки» не являются поводами для беспокойства — если их немного, то списать их появление можно на банальный разрыв стекловидного тела глаза, изнашивающегося с годами. Однако большое число «мушек» перед глазами уже является поводом внимательно прислушаться к организму: они могут оказаться симптомом неизлечимых заболеваний.