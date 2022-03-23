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2 часа назад

Врач рассказал, кто в группе риска по развитию рака легких

Мария Каткова

Кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Алексей Печетов рассказал о том, у каких людей выше всего риск заболеть раком легких. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач рассказал, кто в группе риска по развитию рака легких
Фото: РамблерРамблер

Как рассказал эксперт, в группу риска по заболеванию раком легких попадают курильщики, жители больших городов и неблагоприятных экологических районов, а также те люди родственники которых уже имели такую болезнь.

"В группе риска - курильщики, пациенты с онкологическим анамнезом в семье, жители больших городов и неблагоприятных с точки зрения экологии регионов"

Печетов рассказал, что рак легких опасен тем, что долго не проявляет никаких симптомов, а одышка, кашель с кровью и боль возникают уже на последних стадиях.

Врач пояснил, что наиболее точным методом диагностики этого вида онкологии является компьютерная томография. Он добавил, что профилактикой заболевания может быть только здоровый образ жизни, регулярное обследование и пребывание на чистом воздухе.

Ранее сообщалось, что названы способы распознать образование тромбов.

Новости,Минздрав РФ,
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