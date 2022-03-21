Стоматолог перечислил причины плохого запаха изо рта

Врач рассказал о причинах появления неприятного запаха изо рта даже сразу после чистки зубов.

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Стоматолог Депздрава Москвы Игорь Золотницкий в разговоре с РИА Новости перечислил основные проблемы с зубами и полостью рта.

Одной из причин неприятного запаха могут быть заболевания десен, кариес.

"Галитоз - неприятный запах изо рта - может появиться даже после чистки зубов. Факторами могут быть заболевания десен и слизистой оболочки, кариес и его осложнения, ксеростомия. Зловоние может возникать при ношении брекетов, зубных пластин, протезов, под которыми скапливаются остатки пищи. Любое инородное тело во рту требует дополнительного очищения".

Запах может ухудшаться также на фоне курения, гастрита с повышенной кислотностью, а также опухоли желудка или пищевода.

Золотницкий дал советы по профилактике проблем с запахом изо рта.

"Зубы нужно чистить 3 раза в день, желательно после каждого приема пищи. Также нужно использовать ирригатор, зубную нить и ершики".

Врач убежден, что для чистки зубов нужно выбирать щетку с мягкой щетиной, при этом марка и вид зубной пасты не играют роли.