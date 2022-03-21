Названо влияние алкоголя на работу

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) назвали влияние, которое оказывает употребление алкоголя на посещение работы. Результаты описаны в журнале JAMA Network Open.

Для этого они проанализировали данные 110 тысяч человек с полной занятостью, собранные с 2015 по 2019 год. Люди с алкоголизмом сообщали о пропущенных 32 днях работы каждый год по болезни, травме или просто прогулу. Это оказалось более чем вдвое больше количества рабочих дней, пропущенных людьми, которые алкоголем не злоупотребляли. Суммарно люди с алкогольной зависимостью пропустили более 232 миллионов рабочих дней в год.

Исследователи также выявили, что из пропускавших регулярно работу и занятых полный рабочий день оказалось девять процентов респондентов с алкоголизмом. А работников с более умеренным употреблением спиртного, однако так же регулярно пропускавших работу из-за пьянства, оказалось 14 процентов.