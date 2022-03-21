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2 часа назад

Названо влияние алкоголя на работу

Lenta.ruLenta.ru

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) назвали влияние, которое оказывает употребление алкоголя на посещение работы. Результаты описаны в журнале JAMA Network Open.

Названо влияние алкоголя на работу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для этого они проанализировали данные 110 тысяч человек с полной занятостью, собранные с 2015 по 2019 год. Люди с алкоголизмом сообщали о пропущенных 32 днях работы каждый год по болезни, травме или просто прогулу. Это оказалось более чем вдвое больше количества рабочих дней, пропущенных людьми, которые алкоголем не злоупотребляли. Суммарно люди с алкогольной зависимостью пропустили более 232 миллионов рабочих дней в год.

Исследователи также выявили, что из пропускавших регулярно работу и занятых полный рабочий день оказалось девять процентов респондентов с алкоголизмом. А работников с более умеренным употреблением спиртного, однако так же регулярно пропускавших работу из-за пьянства, оказалось 14 процентов.

Несмотря на то, что часто люди, которые пропускают такое количество трудовых дней, бывают уволены, специалисты все же надеются, что работа может стать местом, где сотруднику поможет его руководитель и коллектив.

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