Назван новый способ предотвращения деменции

Группа международных ученых провела исследование и выявила тенденцию: знание иностранных языков и наличие высшего образования сокращают риск развития слабоумия в пожилом возрасте. Выводы исследователей опубликованы в журнале Neurology.
Участие в исследовании приняли пожилые люди, имеющие высшее образование и впечатляющий уровень эрудиции. В рамках эксперимента ученые создали модель, исходя из полученных от 473 пациентов данных. Они пришли к выводу, что люди с небольшими нарушениями памяти и мыслительного процесса хотя и не смогут полностью избежать развития деменции, но при наличии высокого когнитивного резерва у них выше шанс вернуться к привычной жизни. К «резерву» относятся учеба в вузе, хорошая академическая успеваемость, навыки грамотной устной и письменной речи, знание иностранных языков.
Результаты исследования особенно актуальны для людей со слабовыраженными когнитивными нарушениями. Однако поскольку лекарства от большинства причин деменции нет, то следует делать ставку на профилактику – считают ученые.
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