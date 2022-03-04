Назван новый способ предотвращения деменции

Участие в исследовании приняли пожилые люди, имеющие высшее образование и впечатляющий уровень эрудиции. В рамках эксперимента ученые создали модель, исходя из полученных от 473 пациентов данных. Они пришли к выводу, что люди с небольшими нарушениями памяти и мыслительного процесса хотя и не смогут полностью избежать развития деменции, но при наличии высокого когнитивного резерва у них выше шанс вернуться к привычной жизни. К «резерву» относятся учеба в вузе, хорошая академическая успеваемость, навыки грамотной устной и письменной речи, знание иностранных языков.