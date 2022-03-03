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2 часа назад

Названа одна из причин развития деменции

Стелла Шмель

Стало известно о новой возможной причине возникновения деменции. Американские ученые считают, что виновником слабоумия может быть в том числе и ранняя менопауза. Об этом сообщает EurekAlert! со ссылкой на пресс-релиз организации.

Названа одна из причин развития деменции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи проанализировали здоровье 153 291 женщины, средний возраст которых составляет 60 лет. Выяснилось, что женщины, у которых климакс наступил до 40 лет, на 35% чаще были подвержены деменции.

Те, у кого период менопаузы начался в районе 45 лет, в 1,3 раза имели больше шансов заполучить деменцию до 65 лет.

А пониженные риски развития деменции имели женщины, вступившие в период менопаузы после 52 лет, а также те, у кого климакс начался в 50-51 год. Шансы развития деменции у этих двух групп были одинаковы.

Это исследование позволить более эффективно выстраивать терапию в будущем, считают ученые.

Ранее мы писали, что была названа операция, повышающая риск развития деменции.

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