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4 часа назад

Врач рассказала, как убедить пожилых людей лечить деменцию

Стелла Шмель

Убедить пожилого родственника начать курс лечения деменции достаточно сложно. При первых признаках слабоумия важно начать спокойный и доверительный диалог, считает руководитель центра ментального здоровья "Эмпатия" Надежда Панова. Ее слова приводит РИАМО.

Врач рассказала, как убедить пожилых людей лечить деменцию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Как правило, в «серебряном» возрасте люди уже имеют букет недугов, и один из них - это старческое слабоумие, по-научному - деменция. Убедить такого больного лечиться довольно сложно, ведь человек в деменции не может адекватно воспринимать реальность, в тяжелых случаях он может перестать узнавать родственников и проявлять к ним агрессию".

С деменцией необходимо обращаться к неврологу и психиатру.

"Важно обеспечить пожилому человеку полный уход, постоянно его поддерживать, решать все возникающие бытовые вопросы - так больному будет проще согласиться на лечение",

- пояснила Панова.

Также медик советует не забывать и о собственном здоровье.

"Для заболевших родителей или бабушек с дедушками вы теперь авторитет, даже если они этого не признают. Не прибегайте к нравоучениям, а покажите им пример ответственного отношения к здоровью - пройдите диспансеризацию, вакцинируйтесь от коронавируса, гриппа и других инфекций согласно национальному календарю, посетите профильных врачей".

Ранее мы писали, что названа операция, повышающая риск развития деменции.

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