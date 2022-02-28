Врач рассказала, как убедить пожилых людей лечить деменцию

"Как правило, в «серебряном» возрасте люди уже имеют букет недугов, и один из них - это старческое слабоумие, по-научному - деменция. Убедить такого больного лечиться довольно сложно, ведь человек в деменции не может адекватно воспринимать реальность, в тяжелых случаях он может перестать узнавать родственников и проявлять к ним агрессию".