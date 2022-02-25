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25 февраля

Раскрыты механизмы развития диабета второго типа

Даша Краснова

Ученые из Лидского университета в Великобритании раскрыли загадку механизмов развития диабета второго типа. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Раскрыты механизмы развития диабета второго типа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Команда исследователей впервые смогла проследить пошаговые изменения в молекуле hIAPP, которая помогает здоровому организму регулировать уровень инсулина в крови.

Также они смогли обнаружить два соединения, которые обозначили как модуляторы молекулы, которые могут контролировать процесс превращения hIAPP в амилоид.Одно из соединений замедляет, а другое ускоряет.

По словам специалистов, благодаря этому открытию медики могут использовать модуляторы молекул для лучшего понимания развития диабета и разработки препаратов, которые могли бы остановить или контролировать развитие амилоидных фибрилл.

До этого мы рассказывали про первые симптомы сахарного диабета.

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