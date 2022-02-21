Врач предупредил об опасности анальгетиков при головной боли

Использование анальгетиков для снятия головной боли может привести к тому, что больной проигнорирует опасное состояние. Такое предупреждение сделал врач-невролог Александр Евдокимов в беседе с Пятым каналом.

Доктор пояснил, что головная боль появляется как в предынсультном состоянии, так и при гипертоническом кризе. И если ее глушить лекарствами, то это может вызвать серьезные последствия вплоть до летального исхода, заметил Евдокимов.