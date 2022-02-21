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1 час назад

Врач предупредил об опасности анальгетиков при головной боли

Lenta.ru

Использование анальгетиков для снятия головной боли может привести к тому, что больной проигнорирует опасное состояние. Такое предупреждение сделал врач-невролог Александр Евдокимов в беседе с Пятым каналом.

Врач предупредил об опасности анальгетиков при головной боли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Доктор пояснил, что головная боль появляется как в предынсультном состоянии, так и при гипертоническом кризе. И если ее глушить лекарствами, то это может вызвать серьезные последствия вплоть до летального исхода, заметил Евдокимов.

По его мнению, анальгетики лишь устраняют один из симптомов заболевания, но оно продолжает развиваться. При возникновении острой головной боли, которой раньше никогда не наблюдалось, невролог посоветовал не откладывать визит к специалисту.

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