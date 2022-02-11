Кардиолог перечислила признаки инфаркта у молодых

За 20 лет смертность от инфаркта миокарда у мужчин выросла на 60%. Не редкость увидеть этот диагноз у тридцатилетних.

По словам врачей, главный признак приближающегося сердечного признака — острая боль в груди, но есть и другие симптомы, которые могут говорить об инфаркте.

Сердечный приступ может случиться внезапно. Причинами для этого служит спазм коронарных артерий без предшествующих болей в области сердца. Чаще всего подвержены риску инфаркта молодые мужчины.

Обратить внимание необходимо на высокий пульс — частота сердечных сокращений более 90-100 ударов в минуту в покое. Нарушение липидного обмена и высокий общий холестерин, нарушение углеводного обмена, повышенный уровень сахара в крови.

Молодые женщины, принимающие гормональные контрацептивы без контроля врача, также находятся в группе риска. На развитие болезни также влияют неправильный образ жизни и питание.