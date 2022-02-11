Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
3 часа назад

Кардиолог перечислила признаки инфаркта у молодых

Даша Краснова

За 20 лет смертность от инфаркта миокарда у мужчин выросла на 60%. Не редкость увидеть этот диагноз у тридцатилетних.

Кардиолог перечислила признаки инфаркта у молодых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам врачей, главный признак приближающегося сердечного признака — острая боль в груди, но есть и другие симптомы, которые могут говорить об инфаркте.

Сердечный приступ может случиться внезапно. Причинами для этого служит спазм коронарных артерий без предшествующих болей в области сердца. Чаще всего подвержены риску инфаркта молодые мужчины.

Обратить внимание необходимо на высокий пульс — частота сердечных сокращений более 90-100 ударов в минуту в покое. Нарушение липидного обмена и высокий общий холестерин, нарушение углеводного обмена, повышенный уровень сахара в крови.

Молодые женщины, принимающие гормональные контрацептивы без контроля врача, также находятся в группе риска. На развитие болезни также влияют неправильный образ жизни и питание.

До этого мы рассказывали про продукты, снижающие риск инфаркта.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители