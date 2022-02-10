Онкологи назвали симптомы неуловимого вида рака

"Просвещение — лучший способ профилактики, поскольку так мы подталкиваем людей следить за симптомами, связанными с раком почек, и посещать врача в случае появления каких-то беспокоящих признаков. Если вы не знакомы с симптомами рака почек, среди них — кровь в моче, даже если ее совсем мало, продолжительная боль в спине или боку, слабость", — отметил глава организации Ник Туркентин.