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2 часа назад

Онкологи назвали симптомы неуловимого вида рака

Диана Товсепова

Медики из Великобритании перечислили основные симптомы рака почек, который удается выявить лишь в половине случаев.

Онкологи назвали симптомы неуловимого вида рака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, ученые из Kidney Cancer UK выяснили, что к моменту обнаружения опухоли врачами в 42% они достигают третьей или четвертой стадии. Поэтому медики призывает чаще проводить самодиагностику.

"Просвещение — лучший способ профилактики, поскольку так мы подталкиваем людей следить за симптомами, связанными с раком почек, и посещать врача в случае появления каких-то беспокоящих признаков. Если вы не знакомы с симптомами рака почек, среди них — кровь в моче, даже если ее совсем мало, продолжительная боль в спине или боку, слабость", — отметил глава организации Ник Туркентин.

В списке признаков "неуловимого" рака почек ученые также назвали резкое снижение веса и потерю аппетита, повышение температуры, припухлость лимфоузлов на шее, усиленное потоотделение ночью, ломоту в костях и кашель с кровью.

Ранее мы писали о симптоме рака проявляющемся во время еды.

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