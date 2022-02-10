Процент стентирований в Москве увеличился до рекордных 85%

В Москве увеличилась доступность высокотехнологичной медпомощи при лечении экстренных кардиологических патологий. В 2021 году было проведено рекордное количество стентирований коронарных артерий у пациентов с острым инфарктом миокарда. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столица за последние 8 лет прошла «колоссальный путь», и сегодня абсолютному большинству пациентов с инфарктом миокарда врачи проводят первичную ангиопластику и стентирование.

«С момента создания инфарктной сети в Москве доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым было проведено высокотехнологичное стентирование коронарных артерий, выросла до рекордных 85%. Это позволило спасти тысячи жизней. Кроме того, вовремя проведенное стентирование при остром инфаркте спасает от сердечной недостаточности в будущем», – рассказала заммэра Москвы.

Ракова также отметила, что уровень стентирований коронарных артерий у пациентов с крупноочаговым острым инфарктом миокарда достигает в столице 94%, при этом доступность таких операций удалось увеличить, несмотря на пандемию коронавируса.

Инфарктная сеть в Москве была создана в 2013 году. Она включает в себя 20 городских стационаров. Больницы равномерно распределены по городу для обеспечения максимально быстрого приезда автомобилей скорой помощи. На базе инфарктной сети в столице в 2017 году была создана инсультная сеть. В настоящий момент в нее входят 12 больниц.

В Москве удалось добиться того, что в абсолютном большинстве случаев пациентам с инфарктом и инсультом начинают проведение экстренной операции уже спустя 40 минут после прибытия бригады скорой помощи на вызов. В 2021 году в столице было проведено рекордное количество высокотехнологичных операций – более 171 тысячи.