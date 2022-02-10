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20 минут назад

Названо серьезное последствие приема парацетамола

Стелла Шмель

Длительный прием парацетамола может стать причиной болезней сердца и даже инсульта.

Названо серьезное последствие приема парацетамола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученые из Эдинбургского университета провели исследование, в котором приняло участие 110 добровольцев. Подробно о данном эксперименте написано в журнале Circulation.

Все испытуемые имели в анамнезе высокое кровяное давление. На протяжении 14 дней части из них четырежды в день давали парацетамол, другим же - плацебо.

При этом две трети из испытуемых также пили лекарства от гипертонии.

Как выяснили ученые, у двух третей испытуемых повысилось артериальное давление. Таким образом исследователи сделали вывод, что прием парацетамола повышает риск сердечных болезней и инсульта приблизительно на 20%.

Как только испытуемые перестали принимать данное лекарство, их давление вернулось к первоначальному уровню.

Ранее мы писали, что была названа грубая ошибка при измерении давления.

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