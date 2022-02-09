Врач назвал факторы, продлевающие жизнь

«Система здравоохранения принимает участие в продлении жизни не более чем на 10–12 процентов. Генетика — тоже на 10–15 процентов. Остальное — это здоровый образ жизни. <...> Здоровый образ жизни вносит более 60 процентов увеличения продолжительности жизни», — отметил Юрий Конев.