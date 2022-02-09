Врач назвал факторы, продлевающие жизнь

Юрий Конев, врач и профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, назвал факторы, в большей степени влияющие на продолжительность жизни. Его слова приводит Пятый канал.
Врач-геронтолог назвал максимальный возраст человека: 110 лет у мужчин, 115-117 – у женщин. Генетика, качество системы здравоохранения и соблюдение здорового образа жизни помогают продлить отпущенные годы, считает эксперт.
«Система здравоохранения принимает участие в продлении жизни не более чем на 10–12 процентов. Генетика — тоже на 10–15 процентов. Остальное — это здоровый образ жизни. <...> Здоровый образ жизни вносит более 60 процентов увеличения продолжительности жизни», — отметил Юрий Конев.
Читайте также: как фотовспышка может спасти жизнь.