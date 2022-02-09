Москвичам стал доступен вход в электронную медкарту по Face или Touch

Москвичи смогут авторизоваться в приложении «ЕМИАС.ИНФО» и получить доступ к электронной медкарте по короткому коду, отпечатку пальца или через Face ID. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Альтернативные безопасные и удобные способы доступа особенно важны во время подъема заболеваемости коронавирусом поскольку через это приложение, помимо просмотра сведений электронной медкарты, можно заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест, записаться онлайн на вакцинацию или на прием к дежурному врачу в поликлинике»,
- пояснила Ракова.
По ее словам, благодаря обновлению, приложением стало удобнее пользоваться, так как исключена необходимость дополнительного подтверждения входа по пин-коду из СМС. При этом надежная защита личных данных гарантируется использованием уникального кода-доступа или биометрии.
Для того, чтобы новые возможности стали доступны, необходимо обновить приложение до последней версии и один раз пройти полную авторизацию при входе в медкарту. После чего будет предложено придумать четырехзначный код доступа и, в зависимости от функционала смартфона, настроить альтернативные способы авторизации - по отпечатку пальца (Touch ID) или распознаванию лица (Face ID).
При этом данные биометрии хранятся только в зашифрованной памяти конкретного телефона и не передаются дальше. Авторизацию по отпечатку пальца или распознаванию лица также можно будет отключить. Для этого в настройках приложения необходимо выбрать вкладку «Прочее» в разделе «Вход в приложение».
Скачать приложение «ЕМИАС.ИНФО» можно в Google Play, App Store и App Gallery.
Ранее у москвичей появилась возможность при помощи чат-бота на основе искусственного интеллекта передать жалобы на самочувствие перед приемом терапевта, гинеколога в женских консультациях, при записи к отоларингологу, а для юных пациентов перед приемом педиатра.