Названы свойства следующих штаммов COVID-19

В эфире радио «Спутник» врач-биофизик и ведущий специалист проекта Vakcina.ru Нелли Соседова поделилась предположением о том, какими свойствами могут обладать следующие штаммы коронавируса. Эксперт уверена, что на «омикроне» процесс мутации не закончится.
«Мы прожили с коронавирусом два года. За это время мы видели около десяти мутаций, из которых четыре были крупными. Если вирус за два года дал десять вариантов, значит, он быстро мутирует. Может быть, новый серьезный штамм будет уже в следующем году», – отметила врач.
По мнению Нелли Соседовой, новый вариант коронавируса будет не менее контагиозным, чем «омикрон». Вероятно, инкубационный период у него будет таким же. Однако течение болезни при инфицировании новым штаммом может быть более легким. Это обусловлено тем, что цикл жизни вируса зависит от симбиоза с носителем инфекции.
«Новый штамм станет более легким по своему течению, потому что вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно (и умирал в итоге, – ред.). Вирус – это паразит, ему нужен симбиоз с хозяином, ему важно, чтобы человек болел и передавал его дальше. Тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус», – пояснила Нелли Соседова в интервью.
Ранее мы писали о том, какой новый симптом часто появляется у зараженных омикрон-штаммом.