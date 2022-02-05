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2 часа назад

Названы часто игнорируемые симптомы рака желудка

Врачи рассказали, какие симптомы могут говорить о раке желудка, пишет Focus.

Названы часто игнорируемые симптомы рака желудка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На ранних стадиях болезнь часто не вызывает никаких признаков. Большинство людей не сразу связывают свои симптомы с онкологией, а скорее игнорируют и думают о чувствительном желудке или непереносимости пищи. Эксперты назвали это одной из причин, почему у двух третей пациентов врачи обнаруживают рак желудка только на поздних стадиях.

Медики призвали быть особенно внимательными, если есть чувствительность к кофе, алкоголю или некоторым видам фруктов. Должно настораживать и внезапное отвращение к определенным продуктам, таким как мясо. Возможны постоянная боль, давление и распирание в верхней части живота, расстройство желудка, трудности с глотанием, потеря аппетита.

Нередко у пациентов бывают отрыжка, тошнота, рвота. Кроме того, регистрируют общие симптомы онкологических заболеваний: усталость, истощение, снижение работоспособности.

Медики напомнили, что выявление рака на ранних стадиях повышает шансы на выздоровление.

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