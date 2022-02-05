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4 часа назад

Проблемы с печенью можно определить по ладоням

Специалисты американской Клиники Майо рассказали о способе, который поможет определить наличие проблем с печенью. Об этом сообщает "Медик Форум".

Проблемы с печенью можно определить по ладоням
Фото: РамблерРамблер

По словам экспертов, большинство людей имеют жировую болезнь этого органа. Среди симптомов: постоянное чувство усталости и неприятные ощущения в правой верхней части живота. Осложнения этой болезни могут проявляться в виде неалкогольного стеатогепатита, который, в свою очередь, может превратиться в цирроз печени.

Врачи заключили, что у людей, у которых есть проблемы с печенью, могут наблюдаться другие признаки, которые отражаются на ладонях. Необходимо посмотреть на нижнюю часть под большим пальцем. Если там есть красные пятна, то почти наверняка у вас есть проблемы с печенью. При надавливании они могут исчезать, а потом вновь появляются. если вы заметили такой симптом, то необходимо обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что названа специя, спасающая ЖКТ и печень.

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