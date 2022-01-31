Врач: избыточный жир на животе сигнализирует о болезнях

Медики считают, что избыточное скопление жира на животе может свидетельствовать о неполадках в организме.

Руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева отметила, что жир в брюшной полости и в области талии есть у каждого человека, но его избыток может говорить о серьезных проблемах. Слова специалиста приводит "Москва 24".

"Вследствие ожирения у кого-то чуть позже, у кого-то чуть раньше развивается сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, бесплодие, проблемы с суставами, гормонами, метаболический синдром".

Помимо этого, считает врач, может наблюдаться ожирение отдельных внутренних органов.

"Ожирение сердца чаще всего приводит к стойкому хроническому повышению артериального давления, которое в свою очередь может привести к инфарктам и инсультам".