Врач назвал главные факторы появления тромбов

Развитию тромбоза способствуют сердечно-сосудистые заболевания, варикоз и курение. Об этом рассказал руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев в эфире телеканала "Россия 1".
Врач объяснил, что тромбы могут появляться в венах и артериях при наличии трех условий:
"Проблемы со стенками сосудов, замедление естественного кровотока и повреждение в сосудистой клетке", — уточнил он.
Тромбозу, по словам медика, способствуют болезни сердца и сосудов, курение, варикозное расширение вен, COVID, хирургические операции, прием некоторых препаратов и даже долгие перелеты.
Ранее мы писали о том, как снизить риск тромбоза, по мнению врача терапевта Надежды Чернышевой.
"Пить больше воды, потому что часто это связано с обезвоживанием. Не сидеть подолгу в одной позе, особенно за компьютером, потому что кровь стекает вниз и здесь случается ее застой в венах ног, следовательно, риск тромбообразования повышается. Также необходимо заниматься спортом, чаще двигаться".