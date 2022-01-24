Назван неочевидный признак сахарного диабета

Врач и телеведущий Герман Гандельман назвал неочевидный признак, который указывает на наличие сахарного диабета. Об этом он рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам медика, о заболевании могут сигнализировать трещины на пятках. Это заболевание повреждает сосуды и нервы и приводит к нарушению питания тканей нижних участков тела.

Елена Малышева добавила, что при сахарном диабете человек теряет чувствительность. Трещины на пятках не приносят пациенту боль.

«У человека трещина, фактически рана открытая, а ничего не болит. Именно эта безболезненная трещина — признак сахарного диабета», — сказала врач.

Медики посоветовали при наличии данного симптома приобрести в аптеке глюкометр и измерить уровень сахара в крови, а также обратиться к врачу.