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3 часа назад

Назван способ заснуть за две минуты

Назван способ заснуть за 120 секунд, действенный даже для тех, кто страдает от бессонницы, пишет The Mirror.

Назван способ заснуть за две минуты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, чтобы заснуть за две минуты, нужно разбить процесс на два этапа: очистить разум и визуализировать изображение.

На первом этапе необходимо выполнить несколько действий. Сначала расслабить мышцы лица, не забывая про челюсть, язык и мышцы вокруг глаз. Далее — опустить плечи и расслабить верхние и нижние части рук. Затем — выдохнуть и убрать напряжение в грудной клетке, а после — в ногах. Сообщается, что это должно занимать около минуты. Затем следует подключать визуализацию: можно представлять себя в каноэ посреди спокойного озера, либо в черном бархатном гамаке посреди темной комнаты.

Второй этап техники предполагает повторение фразы «не думай» в течение 10 секунд. Метод используется американскими военными службами и является эффективным в 96 процентов случаев по истечении шести недель.

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