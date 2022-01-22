Назван способ заснуть за две минуты

По информации издания, чтобы заснуть за две минуты, нужно разбить процесс на два этапа: очистить разум и визуализировать изображение.

На первом этапе необходимо выполнить несколько действий. Сначала расслабить мышцы лица, не забывая про челюсть, язык и мышцы вокруг глаз. Далее — опустить плечи и расслабить верхние и нижние части рук. Затем — выдохнуть и убрать напряжение в грудной клетке, а после — в ногах. Сообщается, что это должно занимать около минуты. Затем следует подключать визуализацию: можно представлять себя в каноэ посреди спокойного озера, либо в черном бархатном гамаке посреди темной комнаты.