Что будет, если регулярно принимать контрастный душ

"Понизьте температуру воды на два градуса. С помощью ковшика обливайте медленно икры и голени, после перейдите к бедрам и только потом — к спине. Через неделю можно еще понизить температуру на два градуса. Не стоит сразу устраивать себе ледяной душ — вы, скорее всего, простудитесь, но не получите пользу".