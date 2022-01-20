Что будет, если регулярно принимать контрастный душ

Контрастный душ — один из доступных и крайне эффективных средств укрепления иммунитета. Также он поможет разогнать обмен веществ, сделать организм менее восприимчивым к ОРВИ и наладить сон. Об этом рассказала врач-терапевт Анна Ефимова в беседе с РИА Новости.
Специалист дала советы по тому, как начать приучать организм к обливаниям холодной водой.
"Понизьте температуру воды на два градуса. С помощью ковшика обливайте медленно икры и голени, после перейдите к бедрам и только потом — к спине. Через неделю можно еще понизить температуру на два градуса. Не стоит сразу устраивать себе ледяной душ — вы, скорее всего, простудитесь, но не получите пользу".
Перед контрастным душем нужно разогреться, постояв под теплой водой около пяти минут, затем включить холодную воду на 15 секунд, а еще через 15 — вернуть теплую. Повторить процедуру порядка трех раз.
Постепенно можно довести продолжительность каждого из сеансов до 40-60 секунд.
"Если обливание холодной водой или контрастный душ для вас — чересчур, можно начать с обтирания. Намочите водой полотенце и растирайте тело в течение пяти минут: начинайте со ступней и далее переходите наверх. Можно сделать процедуру контрастной, смачивая полотенце то в горячей, то в холодной воде",
— отметила врач.
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