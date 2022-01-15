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1 час назад

Малышева назвала напиток, снижающий риск рака почек

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале назвала популярный напиток, который снижает риск развития рака почки.

Малышева назвала напиток, снижающий риск рака почек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, от заболевания может защитить регулярное употребление кофе. Ее соведущий, врач-невролог Дмитрий Шубин добавил, что недавнее исследование американских ученых выявило, что у людей, которые пьют три-четыре чашки кофе в день, риск заболеть раком почки ниже на 16%, чем у тех, кто вообще не употребляет этот напиток.

Малышева также рассказала, что кофе является "прекрасным напитком", который снижает артериальное давление и в целом продлевает жизнь. Однако пациентам с онкологическими заболеваниями ведущие порекомендовали прежде всего обращаться к специалистам.

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