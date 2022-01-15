Малышева назвала напиток, снижающий риск рака почек

По ее словам, от заболевания может защитить регулярное употребление кофе. Ее соведущий, врач-невролог Дмитрий Шубин добавил, что недавнее исследование американских ученых выявило, что у людей, которые пьют три-четыре чашки кофе в день, риск заболеть раком почки ниже на 16%, чем у тех, кто вообще не употребляет этот напиток.