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59 минут назад

Врач: онемение рук и ног смертельно опасно

Онемение конечностей может быть симптомом одного из серьезных заболеваний, рассказала врач-терапевт Ирина Ескова в интервью “Пятому каналу”.

Врач: онемение рук и ног смертельно опасно
Фото: DepositphotosDepositphotos

Эксперт отметила, что чаще всего онемение рук и ног случается после длительного пребывания в одной и той же позе. В результате неподвижности происходит сдавливание нервных волокон и конечности немеют, но при изменении позы неприятные ощущения пропадают. Однако, по мнению специалиста, не стоит откладывать визит к врачу, если онемение происходит часто.

По словам Есковой, онемение может быть вызвано нейропатией, когда страдают нервные корешки. Она же, в свою очередь, развивается обычно при сахарном диабете, ревматоидном артрите и рассеянном склерозе. Также зачастую эта болезнь может быть вызвана чрезмерным употреблением алкоголя.

При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности,

— отметила врач.

К другим причинам онемения конечностей Ескова отнесла болезнь Рейно и облитерирующий эндартериит (болезни артериальных сосудов верхних и нижних конечностей). Также специалист напомнила о том, что онемение может быть следствием физической нагрузки на кисти рук.

И одной из самых опасных причин онемения конечностей Ескова назвала неконтролируемое давление и гипертонические кризы, которые могут привести к ишемическому инсульту.

Ранее были названы привычки, ведущие к сердечному приступу.

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