Названы внешние признаки высокого холестерина

Основные внешние признаки повышенного холестерина перечислила известный британский врач Дебора Ли.

Специалист объяснила, что распознать высокое содержание холестерина в крови можно лишь сдав необходимые анализы, но есть особые признаки, на которые стоит обратить внимание.

В частности, одним из сигналов врачи считают синильную дугу в глазу. Такие изменения чаще всего наблюдаются у пожилых людей. А если дуга появляется до 40 лет, то это повод обратиться к специалисту и сдать анализы.

Еще один симптом — желтовато-белые комочки жировых отложений, которые накапливаются под кожей на внутренних частях верхнего и нижнего века.

Также о высоком холестерине может сказать Контрактура Дюпюитрена.

«Это избыточное развитие соединительной ткани в области сухожилий, обеспечивающих движение четвертого и пятого пальцев ладони, так что вам трудно полностью их выпрямить», — объяснила Ли.

Еще одним внешним признаком медик назвала труднопрощупываемый пульс.