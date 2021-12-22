Разработана вакцина от гриппа, обеспечивающая долгосрочный иммунный ответ

"Главная особенность олигонуклеотидной вакцины заключается в том, что она базируется на основе консервативных участков генома вируса гриппа, потому способна обеспечить долгосрочный иммунный ответ. Это значит, что вакцина будет учитывать все подтипы вируса гриппа, которые могут возникнуть, и противостоять им. Такая вакцина является уникальной, поскольку никто в мире не пробовал создать вакцину на основе нуклеиновой кислоты, обладающую антигенпрезентирующей областью и способную активизировать иммунный ответ".