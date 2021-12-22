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2 часа назад

Разработана вакцина от гриппа, обеспечивающая долгосрочный иммунный ответ

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского разработали вакцину против гриппа, которая способна обеспечить долгосрочный иммунный ответ. Об этом сообщает ТАСС.

Разработана вакцина от гриппа, обеспечивающая долгосрочный иммунный ответ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Младший научный сотрудник молодежной лаборатории молекулярной генетики и биотехнологий КФУ Оксана Андреева рассказала, что вакцина будет учитывать все подтипы вируса гриппа:

"Главная особенность олигонуклеотидной вакцины заключается в том, что она базируется на основе консервативных участков генома вируса гриппа, потому способна обеспечить долгосрочный иммунный ответ. Это значит, что вакцина будет учитывать все подтипы вируса гриппа, которые могут возникнуть, и противостоять им. Такая вакцина является уникальной, поскольку никто в мире не пробовал создать вакцину на основе нуклеиновой кислоты, обладающую антигенпрезентирующей областью и способную активизировать иммунный ответ".

В пресс-службе университета сообщили, что ученые готовы приступить к испытанию вакцины на мышах, чтобы убедиться в ее эффективности и безопасности.

"Перспективы у нашей разработки довольно большие, поскольку пандемия коронавируса показала острую необходимость создания высокоэффективных вакцин против различных заболеваний вирусной природы. За счет использования высококонсервативных участков генома вируса гриппа мы способны создавать универсальные вакцины с долгим операционным сроком действия. Это позволит снизить количество вакцинаций для человека. На данный момент проходить ревакцинацию необходимо каждый год, а наша вакцина станет универсальный и будет эффективна в течение нескольких лет".

Ранее в Москве зафиксировали эпидемию гриппа среди детей.

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