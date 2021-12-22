Названы симптомы переохлаждения и обморожения

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о главных симптомах переохлаждения и обморожения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Из-за того, что на территорию России пришли рекордные морозы, эксперт рассказал о том, как распознать симптомы переохлаждения. По его словам, основными признаками этого являются пониженная температура тела, бледность кожных покровов, нарушение сознания, невнятная речь и нарушение координации.

“Если такие симптомы есть, то необходимо поместить человека в защищенное от холода место, укрыть и вызвать врача. На обморожение указывает покалывание или пощипывание, потеря чувствительности на определенных участках тела”

Он также рассказал о правилах первой помощи при обморожении. Нельзя растирать кожу снегом и опускать конечности в горячую воду. Лучше всего обратиться к врачу.