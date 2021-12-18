Мясников рассказал о причинах головокружений

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему у человека могут случаться приступы головокружения. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

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Во многих случаях при головокружении пациенты обращаются в неврологу, но на самом деле им нужен отоларинголог. Одной из неожиданных причин головокружения является воспаление или заболевания среднего уха.

Отоларингологи не всегда могут распознать эту причину, поэтому выписывают пациентам лекарства. Доктор Мясников рассказал, какой способ считается самым эффективным.

"Необходимо принять определенное положение тела, чтобы из полукружий внутреннего уха вышел образовавшийся там песочек, который давит на рецепторы и провоцирует головокружения", — рассказал медик.