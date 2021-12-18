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1 час назад

Мясников рассказал о причинах головокружений

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему у человека могут случаться приступы головокружения. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников рассказал о причинах головокружений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во многих случаях при головокружении пациенты обращаются в неврологу, но на самом деле им нужен отоларинголог. Одной из неожиданных причин головокружения является воспаление или заболевания среднего уха.

Отоларингологи не всегда могут распознать эту причину, поэтому выписывают пациентам лекарства. Доктор Мясников рассказал, какой способ считается самым эффективным.

"Необходимо принять определенное положение тела, чтобы из полукружий внутреннего уха вышел образовавшийся там песочек, который давит на рецепторы и провоцирует головокружения", — рассказал медик.

Доктор Александр Мясников часто рассказывает о том, что может быть причиной различных заболеваний, потому что бывают и те случаи, когда пациент даже не догадывается о том, что с ним. Ранее Мясников рассказывал о причинах хронического насморка.

Новости,Александр Мясников,
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