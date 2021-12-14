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14 минут назад

В Южном Судане 89 человек умерли от неизвестной болезни

89 человек умерли за последние несколько недель от неизвестной болезни в Южном Судане. Об этом сообщила 14 декабря южноафриканская радиостанция SABC.

В Южном Судане 89 человек умерли от неизвестной болезни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным SABC, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила целевую группу для экстренных исследований в штат Джонглей, который стал эпицентром заболевания.

Международные организации, работающие в Южном Судане, сообщили о, по меньшей мере, 89 погибших. Местные власти сообщают о множестве умерших от болезни неизвестного происхождения. При этом большинство пострадавших проживают на востоке страны, в областях, которые в 2021 году подверглись крупнейшему за последние 60 лет наводнению. Изначально предполагалось, что это может быть холера, однако проверки опровергли эту версию.

Ранее мы писали о болезни, при которой умирают в пять раз чаще, чем при COVID.

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